Superenalotto | centrato il 6 da 42 milioni | ora è caccia al fortunato vincitore

(Di domenica 11 giugno 2023) Ha messo a segno un 6 alda 42di euro. Ora a Teramo èalche è riuscito a centrare i numeri milionari con un’unica puntata. La giocata vincente è avvenuta in una tabaccheria in via Statale, ma i titolari, si sono interrogati ripetutamente su chi possa essere il, e proprio non riescono a ricordare di chi possa trattarsi. Non sanno se si tratta di un residente o di uno dei tanti turisti che affollano il capoluogo di provincia abruzzese. Ma nell’esercizio commerciale, appresa la notizia, si festeggia, perché si tratta comunque di un evento eccezionale, nella speranza probabilmente che sia stato proprio un cittadino ad aggiudicarsi la cospicua vincita e che lo renda noto, così da poter festeggiare anche insieme. Come farà il ...