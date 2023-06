(Di domenica 11 giugno 2023) Centrato a Teramo un 6 del"stellare". La sestina vincente da 42diè stata realizzata a Teramo, in via Statale 80, alla tabaccheria Nicolini. Il titolare della ricevitoria, contattato da Agipronews, dice: "È stata una sorpresa". La schedina vincente è costata solo un...

LOTTO, LE RUOTE ESTRAZIONEDI SABATO 10 GIUGNO 2023 Non conosce sosta laalla sestina vincente del . Il jackpot in palio stasera è di 42,4 milioni., LA COMBINAZIONE ......57 28 72 74 PALERMO 16 29 6 49 70 ROMA 5 40 25 63 24 TORINO 13 10 35 83 27 VENEZIA 28 73 82 55 53 NAZIONALE 78 74 20 26 7 ESTRAZIONEDI GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2023 Non conosce sosta la......BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE ESTRAZIONEDI GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2023 Non conosce sosta laalla sestina vincente del

SuperEnalotto, caccia al fortunato che ha giocato un euro e vinto 42 milioni Today.it

Il jackpot milionario del concorso numero 69 assegnato in città, alla tabaccheria Nicolini di Villa Tordinia. Azzeccata la sestina vincente 8 30 33 40 64 78 TERAMO – E’ caccia al fortunato giocatore t ...È stato centrato il 6 al Superenalotto : la combinazione vincente ha fruttato una vincita da 42.590.153,89 euro . La giocata vincente è stata effettuata a Teramo , presso la tabaccheria Nicolini. La v ...