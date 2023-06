Super Bowl 2024 | chi potrebbe essere la star che si esibirà all’Halftime Show

Leggi su biccy

(Di domenica 11 giugno 2023) Dopo Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Justin Timberlake, The Weeknd, JLo, Shakira e Rihanna, anche Harry Stylesesibirsi sull’importante palco dell’Halftimedel. In questi giorni l’account Twitter MLFootball ha rivelato che l’ex membro degli One Directionladel prossimodel(che verrà trasmesso l’11 febbraio): “Ci sono molte voci che dicono che il pluripremiato vincitore del premio Grammy ed exdei One Direction Harry Styles sarà ladell’Halftimedel“. There’s been a lot of chatter, that ...