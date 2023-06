Suicidi giovanili e mal di vivere | la situazione in Italia e nel mondo

Leggi su dilei

(Di domenica 11 giugno 2023) Il numero dei giovani che si tolgono la vita sta aumentando in maniera preoccupante, nel silenzio più totale. Si tratta di una questione estremamente seria e grave che richiede una profonda riflessione collettiva sulla radice dei fattori che conducono a questi eventi. In, ilo giovanile è un fenomeno in crescita, che colpisce principalmente i ragazzi tra i 15 e i 24 anni. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, ogni anno circa 100 giovanini decidono di porre fine alla propria vita, mentre molti altri tentano ilo o si autoinfliggono lesioni. Tuttavia, parlare di numeri non è semplice. Gli ultimi dati aggiornati secondo l’Annuario Statistico dell’Istat risalgono al 2016, anno in cui si sono verificati 3.870 casi. Proprio per questo motivo l’Istituto Superiore di Sanità ha proposto ...