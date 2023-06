Su che canale vedere Italia-Uruguay in chiaro | orario Finale Mondiali U20 | streaming | guida tv

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Siamo oramai arrivati all’atto conclusivo del Mondiale Under 20. Quest’oggi, domenica 11 giugno e partire dalle ore 23.00 (ne), si disputerà ladella competizione. All’interno dell’Estadio Ciudad de La Plata, in Argentina, l’del ct Carmine Nunziata dovrà vedersela con l’di Marcelo Broli. Si prospetta un match avvincente tra le due formazioni che sono riuscite a staccare il pass per l’ultima importantissima sfida. Dopo un percorso praticamente perfetto portato avanti dagli Azzurrini, Casadei (vero trascinatore e capocannoniere della manifestazione) e compagni avranno l’opportunità di alzare al cielo di La Plata la Coppa del Mondo. Ricordiamo che l’prima d’ora non era riuscita a raggiungere unadel Mondiale di categoria. Tante le vittime illustri ...