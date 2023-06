Storica vittoria della Ferrari a Le Mans | Elkann | “Un successo dedicato all’Italia”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 11 giugno 2023) 24 ore di gara, 24 ore di gloria tutta rossa, de La Rossa di Maranello. Labrilla alla 24 ore di Le, competizione del circuito del Campionato Mondiale di Hypercar a cui è tornata quest’anno. Ed è una conquista speciale perché stacca il primo posto per l’edizione del Centenario. E’ il primodal 1965 ad oggi per la Scuderia Automobilistica di Maranello ed è il decimo da quando la gara francese è stata inaugurata nel 1923. Il primo a tagliare il traguardo sulla#51 è stato il trio Pier Guidi, Calado e Giovinazzi. Un oro splendido e uno splendido trofeo da conservare in bacheca. Undi prestigio e di straordinaria importanza. Dietro la, si è piazzata la Toyota numero 8 di Buemi, Hartley e Hirakawa, al terzo posto invece è arrivata la Cadillac ...