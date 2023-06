“Storia del mondo post-occidentale Cosa resta dell’età globale?” Recensione del nuovo libro di Eugenio Capozzi

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 11 giugno 2023) L’autore, ordinario dicontemporanea presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ragiona senza censure sulla crisi della globalizzazione, e con realismo – senza le odierne polarizzazioni da stadio – constata che l’esito della cosiddetta età della globalizzazione non è stato quello che osservatori, élite e classi dirigenti occidentali si aspettavano. Ilè la risa a interrogativi che, da tempo, chi non ha visioni fortemente ideologizzate si pone: dopo la caduta del muro di Berlino, nel novembre 1989, cheè stato ilglobalizzato, chene è oggi, come è cambiato il nostro modo di vedere i processi di globalizzazione, e soprattutto che fine hanno fatto questi processi: continuano, sono finiti, sono cambiati?In esso, l’autore spiega bene come la ...