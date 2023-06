Storia degli spareggi salvezza

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 11 giugno 2023) «Il pareggio annulla tutti i parametri, il pareggio è la svolta, il pareggio è vita», sosteneva Diego Lopez (no, non l’allenatore preferito da Cellino) in un turbolento passaggio della seconda stagione di Boris. Non si riferiva, però, allo scenario che da domenica sera agita le notti dei tifosi di Hellas Verona e Spezia: quei 31 punti raggiunti con indicibile fatica da entrambe le squadre riportano d’attualità un qualcosa che la Serie A non vive dal giugno del 2005. Proprio nell’anno in cui è stato nuovamente introdotto, e soltanto in caso di parità per la testa della classifica o per la zona retrocessione, loo si ripresenta con tutta la sua drammaticità: l’ultima volta fu un Parma-Bologna spalmato in 180 minuti, con Tare a illudere i rossoblù di avercela fatta e la coppia Cardone-Gilardino a ribaltare tutto al Dall’Ara, quattro giorni più tardi. Nella ...