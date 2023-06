Stasera in tv L’Avversario | Marco Tardelli intervista Roberto Mancini

Leggi su tuacitymag

(Di domenica 11 giugno 2023) Torna il programma che racconta le storie dei grandi nomi dello sport, questa seraDue enromi nomi del calcio italiano a confronto, uno a fare domanda, l’altro a raccontare la sua carriera stellare .Nel secondo episodio dein ondain tv, lunedì 12 giugno in seconda serata su Rai Tre,racconta la storia di, campione indimenticato sul campo e allenatore dell’ultima nazionale italiana capace di portare a casa un importante trofeo, gli Europei. Il nuovo format di Stand by me, racconta ogni lunedì sera la vita di grandi campioni dello sport, svelando tutto quello che c’è dietro i grandi trionfi sportivi: ...