Starfield Direct | tutte le novità svelate durante l’evento

(Di domenica 11 giugno 2023) Recentemente si è tenuto ildi Microsoft dedicato ae in questo articolo potrete trovareleprincipaliè sicuramente uno dei videogiochi più attesi di sempre e questo Microsoft lo sa bene dato che ha deciso di dedicare un’intero showcase di quasi un’ora solamente a lui.questo grande evento abbiamo assistito a delle lunghe sequenze di gameplay e ovviamente sono state rivelate anche tante nuove informazioni sul titolo di Bethesda. Se non avete avuto modo di seguire in diretta ildi, in questo articolo potrete trovarele principali...

è il primo nuovo universo in 25 anni da Bethesda Game Studios , i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. Nel nuovoviene mostrato in modo approfondito il nuovo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle. L'anno è il 2330 e l'umanità si è avventurata oltre il sistema solare , si è ...Un primo trailer mostrato poco prima dello, in cui speriamo potremo avere più dettagli e particolari su questo nuovissimo mondo da scoprire. Tags Bethesda Game StudiosXbox ...In chiusura dell' Xbox Games Showcase , prima di lasciarci con lo, Microsoft ha voluto presentarci il suo nuovo Hardware: Xbox Serie S Carbon Black, la nuova console da 1TB . La console sarà disponibile dal 1 settembre offrendo una buona ...

Puoi giocare a Starfield cinque giorni prima del suo lancio completo se acquisti la Premium Edition, ad annunciarlo è Bethesda.Oggi si è tenuto il direct dedicato a Starfield e in questo articolo potrete trovare tutte le novità principali svelate durante l'evento.