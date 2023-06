Spunta il sottomarino “Ufa” per il Pacifico | le strategie di Mosca su Asia e Aukus

Leggi su it.insideover

(Di domenica 11 giugno 2023) Un nuovoper la Flotta russa del. Come conferma il portale russo Izvestia, ilUfa, uno dei più moderni sommergibile classe Kilo del Progetto 636.3, entrerà a far parte della flotta delin autunno dopo essere stato consegnato alla Marina russa lo scorso anno. L’unità, che è nel Baltico in attesa InsideOver.