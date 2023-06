Spirano | scontro frontale tra due auto | muore un 48enne

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 giugno 2023). Unoviolento,, tra duesi è verificato nella mattina di domenica 11 giugno, alle 6.30, sulla via Francesca a. Nell’impatto un uomo di 48 anni è deceduto, l’altro, un 21enne, è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti: l’elisoccorso, un’ambulanza e un’medica. I carabinieri di Treviglio sono giunti sul posto per i rilievi di Legge, mentre i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio hanno liberato le vittime dell’incidente dalle proprie vetture e hanno messo in sicurezza e bonificato l’area compromessa.