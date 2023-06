Spiagge | la più cara è in Salento | superato il Twiga di Briatore Aumenti fino al 25% in tutta Italia

Leggi su tpi

(Di domenica 11 giugno 2023) Quella di quest’anno sarà l’estate del caro-spiaggia. Ne sono certe le associazioni dei consumatori, che hanno lanciato l’allarme per glirecord di prezzi e tariffe. Assoutenti registra tariffe record per le strutture ricettive, anche superiori a 20mila euro a settimana in alcune località mentre per lo snack simbolo dell’estate, il gelato, Consumerismo No Profit segnalamedi del 22 percento. Il Codacons ha messo a confronto i listini dei lidi nelle principali località balnearine, che registrano incrementi medi del +10-15 percento in, con punte del 25 percento rispetto allo scorso anno. “Per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend, in uno stabilimento medio, si spendono quest’anno tra i 30 e i 35 euro al giorno”, afferma il Codacons, secondo cui il ...