Spezia-Verona | Semplici | “Amarezza smisurata | chiediamo scusa ai nostri tifosi”

(Di domenica 11 giugno 2023) “L’aiper un risultato estremamente negativo per questa società”. Così Leonardo, tecnico dellointervenuto ai microfoni di Dazn in seguito alla sconfitta per 3-1 maturata nello spareggio salvezza contro il, che ha decretato così la retrocessione in Serie B dei liguri. “La partita di oggi è stata lo specchio della nostra stagione, dove abbiamo creato tanto senza realizzare al massimo – ha detto-. C’è tantissima, specialmente per i. L’episodio decisivo è stato il rigore, che se avessimo segnato ci avrebbe potuto portare sulla strada giusta almeno per il pareggio. Le prestazioni durante le quindici partite dove ...

Marco Zaffaroni, allenatore del, ha parlato dopo la vittoria nello spareggio salvezza della Serie A: le dichiarazioni Marco Zaffaroni ha parlato così a Dazn dopo. LE PAROLE - "La soddisfazione è enorme, coroniamo stasera una rincorsa che abbiamo iniziato lo scorso gennaio. Grandi complimenti ai ragazzi perchè sono stati eccezionali, in certi ...È altrove nello 0 - 1, viene 'affondato' da Ampadu nell'1 - 3, serata durissima. Cyril Ngonge, attaccante del, ha parlato dopo il successo sullonello scontro salvezza per la Serie A Cyril Ngonge ha parlato così a Dazn dopo. LE PAROLE - "Abbiamo meritato di rimanere in Serie A, ma non parlerei di me come top player. E' stata una vittoria di gruppo, nonostante sentissi che ...

Nella prossima Serie A giocheranno Verona e Cagliari. Spezia e Bari condannati alla B Virgilio Sport

Dopo la sconfitta nello spareggio contro il Verona che è costata la retrocessione in Serie B, il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di DAZN: "Posso guardare le mie 15 parti ...Esplode la festa a Cagliari subito dopo il triplice fischio finale dell'arbitro per la promozione in Serie A, giunta quasi inaspettata ormai, grazie a un gol in pieno recupero di Pavoletti. Il Bari ha ...