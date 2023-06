Spezia-Verona pronte allo spareggio Come cambia il paracadute in caso di retrocessione in Serie B

è lo spareggio salvezza della Serie A 2022/2023. Si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 20.45 di questa sera. In caso di parità al 90', si andrà ai calci di rigore. Chi ...ARBITRO - Daniele Orsato di Schio Le probabili formazioni(3 - 5 - 2): Zoet; Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Shomurodov, Nzola(3 - 4 - 2 - 1): ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447si giocano la permanenza in Serie A in uno spareggio in campo neutro che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La regola è stata reintrodotta dalla Lega Calcio in questa ...

Il campionato di Serie A ha visto la sua ultima giornata in scena una settimana fa, ma rimane ancora un verdetto da assegnare: Spezia e Verona ...90 minuti più eventuali rigori per salvare una stagione intera. Spezia e Verona si giocheranno stasera la permanenza in serie A.