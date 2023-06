Spezia-Verona oggi in tv | spareggio salvezza Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

(Di domenica 11 giugno 2023) Quest’domenica 11 giugno a partire dalle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si giocherà loper rimanere inA tra lodi Leonardo Semplici e ildi Marco Zaffaroni. Una sfida delicatissima: dopo la Sampdoria e la Cremonese, già certe di partecipare alla prossimaB, manca ancora una società. E quest’anno si è dunque dovuti ricorrere allotra liguri e scaligeri. Per decidere la terza squadre che approderà alla prossimacadetta, in una partita secca,si scontreranno. Entrambi i club hanno chiuso inA a quota 31 punti in classifica. Non si è andati quindi ad analizzare la classifica avulsa, fatta di ...

... IL COMUNICATO - 'Mister Marco Zaffaroni ha convocato tutti i calciatori della rosa della Prima squadra, inclusi i giocatori infortunati, per- Hellas, match valido per lo spareggio per ...Il mister non comunica l'elenco dei convocati per la sfida della salvezza. Circa 4 mila spezzini seguiranno la squadra a Reggio ...... Venezia (Niederauer dal 2020), Parma (Krause dal 2020), ancora Roma (Friedkin dal 2020),(... visto i rumors che danno in vendita una decina di altri club - dal Sassuolo all'Udinese, dal...

Quest'oggi domenica 11 giugno a partire dalle 20.45 si giocherà lo spareggio salvezza tra lo Spezia di Semplici e di Zaffaroni ...Diretta tv e streaming Spezia-Verona Partita: Spezia-Verona Data: domenica 11 giugno 2023 Dove: Stadio Mapei Stadium (Reggio Emilia) Orario: 20:45 Canale TV: DAZN (canale 214 del decoder Sky) Streamin ...