Spezia-Verona LIVE 1-3 | doppietta di Ngonge | tris gialloblù

In campo(spareggio salvezza), Bari - Cagliari (playoff promozione) e Italia - Uruguay come finalissima in Argentina. E in campo, in ognuno di ...Al Mapei Stadium, il match valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium,si affrontano per lo spareggio salvezza della Serie A ...Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in, spareggio salvezza di Serie A: Arbitro: Daniele Orsato della Sezione di Schio Assistenti: Filippo Meli e Valerio Colarossi. Quarto uomo: Davide Massa Var: Massimiliano Irrati. Avar: ...

Spezia-Verona 1-3 | Diretta spareggio salvezza La Gazzetta dello Sport

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Depaoli; Verdi, Ngonge; Djuric Spezia-Verona, le probabili formazioni. Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Wisnie ...Più di quattromila tifosi dello Spezia hanno raggiunto il Mapei Stadium di Reggio Emilia per l’incontro di spareggio con l’Hellas Verona.