Spezia-Verona LIVE 1-2 | Ngonge riporta avanti i gialloblù

(Di domenica 11 giugno 2023) Al Mapei Stadium, il match valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/2023.

Al Mapei Stadium, il match valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium,si affrontano per lo spareggio salvezza della Serie A ...Leonardo Semplici, allenatore dello, ha parlato prima dello spareggio salvezza contro il: le dichiarazioni Leonardo Semplici ha parlato a Dazn prima di. LE PAROLE - "Questo è un gruppo che ha sempre dimostrato grande carattere e grande unità. Le assenze non ci preoccupano, oggi sarà una grande partita. Ci siamo meritati questo ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/2023: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Orsato. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Spezia-Verona 1-1 | Diretta spareggio salvezza La Gazzetta dello Sport

Il tecnico dello Spezia ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita del match contro il Verona «Abbiamo tante assenze ma non mi preoccupa assolutamente: i ragazzi faranno una grande partita». Ques ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Spezia-Verona, in corso lo spareggio salvezza: 0-1. Chi vince resta in Serie A. LIVE ...