Spezia-Verona | le probabili formazioni

(Di domenica 11 giugno 2023) Domenica sera in campo la sfida di Serie A trae Hellas, ecco ledella partitasi affronteranno domenica alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per lo spareggio per rimanere in Serie A. Di seguito ledella partita.(3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Nzola, Shomurodov.(3-4-2-1): Montipò; Hien, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Sulemana, Tameze, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric.

Daniele Orsato stasera dirigerà lo spareggio per la salvezza in Serie A tra ile lo. Quella del Mapei di Reggio Emilia potrebbe essere l'ultima gara del fischietto 48enne con un curriculum prestigioso avendo diretto una semifinale Mondiale in Qatar tra l'Argentina ...L'Italia affronta l'Uruguay per salire sul tetto del mondo,per la salvezza, Bari e Cagliari sognano la Serie A. Successo dalla Platense e dei Talleres Cordoba in Liga Profesional, del Botafogo RJ nella Serie A brasiliana Il programma di ...Crudele appendice stagionale, in caso di parità subito rigori. Bianchi senza capitan Gyasi e Bastoni, gialloblù al ...

Spezia-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni la Repubblica

In casa bergamasca si pensa già al dopo Demiral, in uscita ma ancora senza offerte concrete. Il suo sostituto è stato individuato in Emil Holm, dello Spezia. La richiesta dei liguri si aggira attorno ...Tutto in una sera, i destini di quattro squadre appesi agli ultimi 90 minuti della stagione: per due di loro ci sarà la Serie A, per le sconfitte non ci sarà più appello, ma la condanna alla Serie B.