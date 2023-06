Spezia - Verona 1 - 3 | gialloblù restano in Serie A

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilresta inA e loretrocede inB. E' questo il responso dello spareggio disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel quale i veneti si impongono per 3 - 1. Per i ...

Darko Lazovic, esterno del, ha parlato dopo il successo nello spareggio salvezza contro loDarko Lazovic ha parlato a Dazn dopo. LE PAROLE - "Ci tenevamo tanto a questa partita, abbiamo sofferto tanto ma anche quest'anno ci siamo riusciti. E' importante che abbiamo finito nel migliore dei modi, adesso facciamo ...Ilresta in Serie A e loretrocede in Serie B. E' questo il responso dello spareggio disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel quale i veneti si impongono per 3 - 1. Per i gialloblù ...Commenta per primo1 - 3 Montipò 8,5 : quattro interventi decisivi soprattutto sul rigore, tiene a galla i gialloblù e di fatto una buona fetta della salvezza passa da lui Dawidowicz 6: spazza senza ...

Lo Spezia retrocede in Serie B, il Verona è salvo: nello spareggio decide la doppietta di Ngonge ilmessaggero.it

Calcio d'inizio alle 20.45. Sfida secca che decreterà la terza retrocessa con Sampdoria e Cremonese. In caso di parità al 90’ subito i rigori Sarà Daniele Orsato, della… Leggi ...È terminata questa sera la stagione calcistica 2022-23 in Serie A e B.Il massimo campionato ha proposto un inedito spareggio salvezza, ...