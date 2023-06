Spezia-Verona 1-3 | doppio Ngonge regala la salvezza a Zaffaroni | Semplici in Serie B

(Di domenica 11 giugno 2023) Nella serata di domenica 11 giugno alle ore 20:45, sul campo neutro di Reggio Emilia, si disputa lo spareggioper restare inA tra. Le due squadre hanno concluso il campionato con gli stessi punti e si giocano la permanenza nella massimain gara secca. Leonardo1-3, il primo tempo Partono forte gli scaligeri e passano in vantaggio dopo 5 minuti: Faraoni riceve palla da Lazovic e con un destro deviato porta in vantaggio i suoi. Lonon ci sta e reagisce in maniera immediata: al 15? è Ampadu con un tiro da fuori area are il pareggio ai bianconeri. La partita è vivace e frizzante e al minuto 26 ilsi riporta in ...

