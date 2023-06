Spezia | Semplici | «Meritiamo questo appuntamento | sarà una grande gara»

(Di domenica 11 giugno 2023) Leonardo, allenatore dello, ha parlato prima dello spareggio salvezza contro il Verona: le dichiarazioni Leonardoha parlato a Dazn prima di-Verona. LE PAROLE – «è un gruppo che ha sempre dimostratocarattere eunità. Le assenze non ci preoccupano, oggiunapartita. Ci siamo meritati, cercheremo di sfruttarlo al meglio mettendo in campo tutte le nostre qualità».

Commenta per primo Il tecnico delloLeonardoha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Verona e valido per lo spareggio per non retrocedere: 'Questo è un gruppo che ha sempre dimostrato grande carattere ...All.: Zaffaroni - Bocchetti 2023 - 06 - 11 19:50:45 La probabili formazione delloIn casasceglie Shomurodov per fare coppia con Nzola in attacco. A centrocampo confermato ......(3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu, Nikolaou, Wisniewski; Salva Ferrer, Zurkowski, Esposito, Bourabia, Reca; Shomurodov, Nzola. Allenatore:VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; ...

Spezia, Semplici: 'Verona con più entusiasmo Non sono d'accordo. Le assenze di Amian e Gyasi...' Calciomercato.com

Tutto è pronto per il match Spezia-Verona valido per la permanenza in serie A. Tra gli ospiti che assisteranno alla partita anche Lorenzo Fontana.Manca sempre meno allo spareggio salvezza tra lo Spezia e l'Hellas Verona. Dopo aver finito il campionato entrambe a quota 31 punti, liguri e veneti si giocano tutto al Mapei Stadium di ...