Spezia | le pagelle di CM | retrocesso in B | una gara specchio della stagione

(Di domenica 11 giugno 2023)-Verona 1-3 Dragowski sv: non può nulla: tre gol con due deviazioni determinanti sempre di Ampadu. Wisniewski 5,5: oggi fa fa...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/23: Spezia-Verona Le pagelle dei protagonisti del match tra Spezia e Verona, valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/2023. Spezia (3-5-2): Dragowski 5; Wisniewski 5 (53 Verde 6),

Le pagelle dello Spezia - Ampadu nella peggior serata, Nzola tradisce. Amarezza Semplici TUTTO mercato WEB

Una doppietta di Ngonge permette al Verona di vincere lo spareggio salvezza e restare in Serie A, retrocede lo Spezia.Il Verona strappa la salvezza nello spareggio contro lo Spezia e condanna i liguri: decisiva la doppietta dell'attaccante belga Ngonge le clamorose parate di Montipò ...