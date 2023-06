Specchia | «Napoli | Luis Enrique sarebbe l’allenatore giusto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 giugno 2023) Paolo, allenatore, ha parlato a Radio Kiss Kissdel prossimo tecnico azzurro dopo l’addio di Spalletti Paolo, allenatore, ha parlato a Radio Kiss Kissdel prossimo tecnico azzurro dopo l’addio di Spalletti. PAROLE – «Benitez ha portato giocatori importanti, ma sul piano tecnico lavora poco. Non è questo il profilo che bisogna andare a cercare, io amo tanto quelli che lavorano tanto sul campo a dispetto delle visite ai musei. Ho espresso sempre qualche perplessità per allenatori come Ancelotti e Mourinho, perché appunto non allenatori di campo. Italiano è un allenatore un po’ troppo spregiudicato, ma chi poteva dire che a, sposando l’idea, non poteva essere adatto. Non so proprio chi possa essere il nuovo allenatore, non mi convincono gli allenatori francesi. ...