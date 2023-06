Spareggio salvezza | pericolo incidenti | scatta il piano sicurezza

(Di domenica 11 giugno 2023) Tutto pronto a Reggio Emilia per ospitare lofra Spezia e Verona. Oltre alla riduzione della capienza del Mapei Stadium e la concessione ai due club di 4mila biglietti per le curve ...

Certo, perchè no Nei liguri che andranno alloper lacontro il Verona giocherà Salvatore Esposito, nei pugliesi che andranno al ritorno delloper la Serie A giocherà ...Salvatore, il primogenito, professione regista, classe 2000, giocherà con lo Spezia locontro il Verona. Sebastiano, attaccante, vuole trascinare il Bari in A nella finale play off ...

Domani lo spareggio salvezza Spezia-Hellas, Zaffaroni convoca tutti: anche gli infortunati TUTTO mercato WEB

Spezia-Hellas Verona sarà visibile come di consueto su DAZN tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su ...La zona dello stadio di Reggio Emilia interdetta cinque ore prima dell’inizio della gara, maxi schieramento di forze dell’ordine per evitare scontri ...