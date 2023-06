Spareggio | il Verona stende lo Spezia e resta in Serie A

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 11 giugno 2023) Reggio Emilia – IlinA e loretrocede inB. È questo il responso dellodisputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel quale i veneti si impongono per 3-1. Per i gialloblù a segno Faraoni al 5’ e Ngonge con una doppietta al 26’ e al 38’. Per i liguri inutile il momentaneo 1-1 di Ampadu al 15’. Al 68’ espulsione di Faraoni per fallo di mano in area e rigore per lema Nzola sbaglia e non riesce a riaprire il match. Il match Pronti via e dopo cinque minuti losi sblocca: la difesa dellolegge malissimo l’attacco gialloblù, che si incunea in area con Lazovic, il cui cross sul secondo palo trova liberissimo Faraoni, che si sposta il pallone sul destro e calcia a botta ...