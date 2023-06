Sparatoria a Stoccolma | morto un 15enne

A Farsta, a, due uomini hanno aperto il fuoco di fronte all'ingresso della stazione della ... Si ritiene che si tratti di unalegata al conflitto tra gang e che i due ragazzi di 15 ...Un ragazzo di 15 anni e' stato ucciso e altre tre persone sono rimaste ferite in una, in Svezia. La polizia e' al lavoro per stabilire un movente. 11 giugno 2023Un morto e tre feriti: questo il bilancio di una. La vittima è un ragazzo di 15 anni, come riporta l'Afp che spiega che l'attacco è avvenuto ieri, sabato 10 giugno. Il motivo dell'accaduto è ancora da chiarire, ha dichiarato ...

Svezia, sparatoria a Stoccolma: un morto e tre feriti - Mondo Agenzia ANSA

estimoni hanno descritto la sparatoria come "folle", con oltre 20 colpi sparati. I presunti autori dell'attacco sarebbero due uomini ventenni che sono stati poi arrestati dalla polizia. Paura nel ...Testimoni hanno descritto la sparatoria come "folle", con oltre 20 colpi sparati. I presunti autori dell'attacco sarebbero due ventenni che sono stati poi arrestati dalla polizia. I video dell'arresto ...