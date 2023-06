Spalletti | «Poi si capirà se sono coerente o no Quest’anno non alleno | il prossimo si vedrà»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 giugno 2023) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, intervista Lucianoa Rimini. Scrive così il Corsport: E ora che si sta riprendendo il suo, e sta per raccontarsi alla platea ammirata di «The Coach Experience», chiacchierando in libertà ad un tavolo con sei persone, le emozioni presentano il conto. «Ho vissuto l’emozione più bella per un allenatore. L’ho vissuta da protagonista. Io non dimenticherò un solo istante, né un solo ragazzo, né una una sola persona». Ieri sera la finale di Champions l’ha guardata, con rimpianto forse… «L’ho guardata perché amo il calcio. Poimolto amico di Guardiola, che ha insegnatoa tutti noi;amico dell’Inter, perché ho passato due anni bellissimi. Ma un po’ di rammarico ce l’ho avuto, perché con il Napoli ci si poteva arrivare, però bisognerebbe andare a vedere nei dettagli cosa è ...