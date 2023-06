Spalletti e la separazione dal Napoli | “Non tutto si può dire | ma…”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 11 giugno 2023) Notizie Calcio– Lucianoracconta il suo addio alla squadra che ha riportato a vincere lo scudetto dopo 33 anni. Lucianoè stato protagonista di ‘The Coach Experience’ a Rimini. L’allenatore ha parlato del legame indissolubile con il. Maha concesso anche una intervista al Corriere dello Sport, in cui ha riportato alcuni passaggi interessanti. Ma oggi qual è lo stato d’animo di? «Ci sono dei pensieri che appartengono solo a me e credo che ciò capiti un po’ a tutti. Io ho avuto molte notti a disposizione per riflettere: in questa esperienza non mi ha potuto seguire la famiglia perché i miei figli lavorano a Milano e la bimba va a scuola a Milano e la sera restavo nel mio covo di Castel Volturno, dove mi trovavo benissimo, e di ...