Prima o poi altro si saprà dell'di Lucianodal Napoli. Divorzio successivo allo scudetto, vittoria e saluti, un anno fermo ( non sabbatico, che l'allenatore si arrabbia ) e poi, chissà, forse una nuova avventura, ...Commenta per primo Se perVincenzo Italiano sarebbe il suo successore perfetto al Napoli , De Laurentiis sembra ... divenuto ancora più centrale nel progetto del Milan dopo l'di Maldini ...Paolo Specchia, allenatore, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del prossimo tecnico azzurro dopo l'diPaolo Specchia, allenatore, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del prossimo tecnico azzurro dopo l'di. PAROLE - "Benitez ha portato giocatori importanti, ma sul ...

Spalletti: "Addio Napoli Ci ho pensato tanto. Presto qualcosa dirò..." Corriere dello Sport

L'ormai ex allenatore degli azzurri motiva solo in parte la scelta del divorzio ma annuncia presto nuovi "dettagli" sulla sua decisione ...Se per Spalletti Vincenzo Italiano sarebbe il suo successore perfetto al Napoli, De Laurentiis sembra avere idee diverse. O meglio ci ha provato davvero, ma non c'è stato nulla da fare. E così meglio ...