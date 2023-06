Sousa-Napoli | da Salerno | “ADL ‘scomoda’ la Salernitana e l’amico Iervolino Nel calcio non c’è gratitudine”

(Di domenica 11 giugno 2023) Tra i nomi oggetto di interesse da parte del, figura anche quello di Paulo. Conferme giungono direttamente da. Ilè alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio ormai imminente di Luciano Spalletti (sarà ufficialmente il tecnico dei partenopei fino al trenta giugno). Spalletti ha confermato la decisione di lasciare la sua eredità a qualcun altro, dichiarando di voler prendersi un anno sabbatico e dedicarsi completamente a famiglia e campagna. Tanti i nomi che circolano in questo periodo, da Luis Enrique a Rudi Garcia, fino ad arrivare a Thiago Motta e Vincenzo Italiano, piste abbandonate le ultime. In queste ore però circola forte e chiaro un nuovo nome: quello di Pauloha la possibilità di liberarsi attraverso una penale da un milione di ...

, la situazionePaulo(che piaceva anche a Roma e Bologna) ora è uno dei profili principali attenzionati dal: come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, nella ...Commenta per primo Un milione di euro. A tanto ammonta la clausola che ildovrebbe pagare per liberare Paulodalla Salernitana . Ma al club di Iervolino, svela il Corriere dello Sport, De Laurentiis potrebbe anche offrire alcuni calciatori: tra questi Zerbin , ...Se da un lato i tifosi delattendono il nome del nuovo allenatore, ieri incontro tra De Laurentiis e Paulo, dall'altro sono anche curiosi di sapere i motivi non detti dell'addio dell'...

Napoli, nuovo allenatore: De Laurentiis ha incontrato Paulo Sousa Fantacalcio ®

Tra i nomi oggetto di interesse da parte del Napoli, figura anche quello di Paulo Sousa. Conferme giungono direttamente da Salerno.Paulo Sousa potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli. Nei giorni scorsi la cena tra il mister e Aurelio De Laurentiis. Nuove indiscrezioni da Salerno.