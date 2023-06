(Di domenica 11 giugno 2023) Squadre in campo alle 16 per la finale della Poule scudetto di D. Chi sarà regina della Serie D tra

Levante si daranno battaglia oggi, domenica 11 giugno 2023 alle ore 16 per la finale della Poule Scudetto di Serie D . Dopo un lungo cammino, ecco le due formazioni sfidarsi per il ......- Italia 19.30 Israele - Corea del Sud SPAREGGIO SALVEZZA SERIE A 20.45 Spezia - Hellas Verona FINALE PLAYOFF SERIE B 20.30 Bari - Cagliari FINALE POULE SCUDETTO SERIE D 16.00...... Parlanti (Levante), Del Sorbo (), Fancelli (Livorno), Esposito (Francavilla), Sagrillo (Montebelluna), Di Biagio (Tau) ALLENATORI Maiuri (), Barillari (Levante), ...

Sorrento-Sestri Levante, le probabili formazioni e dove vederla in tv ItaSportPress

Mentra la Serie C attende l'ultimo atto dei playoff, con la finale tra Foggia e Lecco, la Serie D assegna lo Scudetto di categoria. Tuttosport presenta la sfida di oggi: "Ultimo atto ...Squadre in campo alle 16 per la finale della Poule scudetto di D. Chi sarà regina della Serie D tra Sorrento e Sestri Levante