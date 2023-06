Sollievo per Maresca | ritrovato il padre scomparso dopo la finale

Il genitore del tecnico italiano, vice di Pep Guardiola al Manchester City, nei giorni scorsi era volato dall'Italia a Istanbulstare vicino al figlio e assistere alla finale di Champions. Ieri ...La gioiail successo europeo è stata spazzata via dalla pauraEnzo Maresca, collaboratore tecnico di Pep Guardiola e già in passato al Manchester City con in mezzo la parentesi da allenatore ...Tevez è invece scattato in piedi con il suo smartphone con cui ha documentato gli ultimi istanti della sfida tenendolo puntato verso la porta difesa da : ha tirato un sospiro dila ...

Operazione riuscita, il mondo tira un sospiro di sollievo per il Papa AGI - Agenzia Italia

Sospiro di sollievo per Enzo Maresca, ex giocatore della Juventus e collaboratore di Guardiola al Manchester City: il padre dell'ex bianconero, dato per disperso ad Istanbul nelle ore ...Lieto fine per il padre di Enzo Maresca, vice di Guardiola, ritrovato dopo essere scomparso a Instabul subito dopo la gioia per la vittoria della Champions. Il ritrovamento è avvenuto nelle scorse ore ...