Sollevamento pesi | Grand Prix Havana 2023 | Massidda terzo nella categoria -67 kg | vince Irawan

(Di domenica 11 giugno 2023) Arriva il primo risultato importante da Cuba, Nazione che sta ospitando in questi giorni ilDe L’di-67 kg maschile infatti Sergioha conquistato il gradino più basso del podio, occupando ilposto sia nello strappo che nello slancio. Un primo segmento non facile per l’azzurro, autore di una sola alzata valida, la prima, dove ha tirato su 135 kg, fallendo poi successivamente gli altri due tentativi di 140 kg e 142 kg. Più pulito invece lo slancio dove il nativo di Ghilarza ha eseguito correttamente le prime due alzate da 161 kg e da 165 kg, sbagliando soltanto l’ultima provando i 170 kg, accontentandosi dunque di un totale di 300 kg. A ...