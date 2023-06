Softball | Serie A1 2023 | doppiette in quantità in un ricco sabato

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Quattro le partite andate in scena nella giornata odierna inA1 di. Di queste, tre regalanoe una, Pianoro-Caronno, finisce in equa divisione dei successi; andiamo però a scendere un po’ più nel dettaglio. E partiamo proprio da Pianoro-Caronno, con la Mia Office travolgente in gara-1 per 6-1. Fondamentale qui è il terzo inning, nel quale la partente di Caronno, Bianca Messina Garibaldi, finisce subissata da valide di classe in. Le Rheavendors replicano in gara-2 con un 2-0 maturato all’extra inning con l’apporto consecutivo di Caldon e Sheldon. Saronno non concede troppi sconti a Castelfranco. Gara-1 si apre con il fuoricampo di Lozada, arriva il pari di Fabbian, ma l’Inox Team non ci pensa due volte a fidarsi di Armirotto (due RBI per il 3-1). Fabbian accorcia ancora, ma Longhi con la ...