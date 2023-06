Softball | Serie A1 2023 | Collecchio supera la Sestese nel posticipo della seconda giornata di ritorno

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Termina ladinel Campionato diA1 di. Nell’unica doppia sfida odierna a salire in cattedra è stata, abile a regolare laper 10-2 e per 8-1. Due match, come si presume dal risultato, mai messi in discussione quelli andati in scena tra le due compagini. In gara-1 la Bertazzoni è passata in vantaggio al secondo inning marcando due punti, per poi aumentare di due unità nel terzo e di quattro nella terza ripresa, terminando il settimo turno segnando ancora due sigilli. Andazzo simile quello di gara-2 dove, dopo il vantaggio momentaneo delle toscane,ha pareggiato i conti al secondo andando poi in fuga dal terzo tempo in poi, vincendo quindi in cinque inning per manifesta ...