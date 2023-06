Social e psiche. Serve una legge per preservare la salute mentale dei ragazzi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 11 giugno 2023) Sostengo la proposta di Calenda per vietarli fino a 13 anni e consentirli col consenso dei genitori fino a 15 anni. Una norma c'è, ma oggi l’87% dei 10-14enni è iscritto a unnetwork, per cui bisogna rendere effettivo il divieto. Perché i danni mentali e fisici sui giovanissimi, quelli non sono aggirabili