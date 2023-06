Silvana De Mari risponde a Bassetti “I nostri pazienti guarivano | i vostri finivano in rianimazione | intubati” - VIDEO

Ad annunciarlo nel suo blog su Facebook è la stessaDe, radiata dall'Ordine dei medici di Torino, che l'aveva sospesa nel 2021 per non essersi vaccinata contro il Covid. 'Per tutto il ...Ad annunciarlo nel suo blog su Facebook è la stessaDe, radiata dall'Ordine dei medici di Torino, che l'aveva sospesa nel 2021 per non essersi vaccinata contro il Covid. "Per tutto il ...DottDe++ IN UE SI PROCESSANO MINISTRI PER REATI DI OPINIONE Non "quei" ministri che vorremmo tanto vedere dietro le sbarre. L'imputato è l'ex ministro della giustizia slovacco Stefan ...

Silvana De Mari, medico no vax, radiata dall'ordine dei medici: "Ne sono fiera" La Repubblica

Con buona pace per l'ex senatore leghista Simone Pillon, la signora Silvana De Mari non è una "dottoressa" come lui dichiara. Definirla tale dopo la radiazione significherebbe legittimare l'esercizio ...Silvana De Mari e l'olio di fegato di merluzzo. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.