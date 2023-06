Si chiude il “Forum in Masseria” di Vespa | ma in Rai è ancora polemica Interpellato l’ad Sergio | «C’è il rischio di pubblicità occulta»

Leggi su open.online

(Di domenica 11 giugno 2023) Si trascinano le polemiche intorno all’evento organizzato da Bruno, in Puglia. Ladi sua proprietà, nel corso della settimana, è diventata il palcoscenico dei principali leader politici italiani: Giorgia Meloni, diversi esponenti del governo, ma anche rappresentanti delle opposizioni come Giuseppe Conte. Il punto è che, in Rai, non tutti sono convinti dell’opportunità che un giornalista del servizio pubblico organizzi undi questa portata presso la sua personale attività imprenditoriale. I consiglieri di amministrazione Francesca Bria e Riccardo Laganà hanno scritto una lettera indirizzata alRoberto, a tutto il cda, alla commissione stabile per il codice etico, al magistrato della Corte dei conti, al collegio sindacale, al direttore Governance e segreteria societaria e ...