Shakira e Lewis Hamilton sono fidanzati? Avvistati insieme a Barcellona

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 giugno 2023) Non si placano i rumors che vedrebbero del tenero tra la cantantee il pilota di Formula 1. Le indiscrezioni su una loro frequentazione, alimentate anche dalla presenza di lei al Gran Premio di Spagna di Formula 1 doveè arrivato secondo, sembrerebbero fondate.a Roma per provare le famose fettuccine di Alfredo: la foto nel ristorante La storia con Piqué e la rottura Dopo la storia con il calciatore Piqué,sembrerebbe essere decisa a voltare pagina, a metterci una pietra sopra. Una storia la loro che al pari di tutte le personalità così conosciute è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica. Analogo discorso può essere fatto per la loro rottura, rispetto alla quale – com’è ben noto –ha tenuto a mettere i ...