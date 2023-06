Shakira e Lewis Hamilton insieme a Barcellona Una fonte conferma | “Sono nella fase della conoscenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023)saranno presto una coppia? Le indiscrezioni su una loro frequentazione, supportate anche dalla presenza di lei al Gran Premio di Spagna di Formula 1 a, doveè arrivato secondo, sembrerebbero fondate. Almeno secondo quanto rivelato da unaa People. È ormai certo, infatti, che la cantante, uscita da una storia all’ultima canzone con il calciatore Gerard Pique, dopo la gara asia uscita a cena con il pilota e altri amici, tra cui Daniel Caesar, Fai Khadra e Mustafa che ha anche condiviso una foto dell’uscita nelle sue storie di Instagram. “In all truth, whatdoes is unparalleled, all the politics at play, nothing like his position has ever existed, and surely not with the grace he holds ...