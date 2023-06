Serie A | salvezza e Mondiale | le tre finali dei fratelli Esposito

(Di domenica 11 giugno 2023) Chissà se per prepararsi al triplete di, ihanno guardato l'Inter, la squadra che lega i loro destini, impegnata a Istanbul. Tutti e tre hanno frequentato le giovanili nerazzurre, Interello è stata la loro seconda casa dopo Castellammare di Stabia e Brescia, dove sono nati in rapida sequenza e dove sono cresciuti, sia come calciatori sia come adolescenti. Salvatore, il più grande, è nato nel 2000, Sebastiano, quello di mezzo, nel 2002, Francesco Pio, il più piccolo, nel 2005. Mamma Flavia e papà Agostino di talento ne hanno distribuito parecchio, peraltro con una chirurgica omogeneità, e chissà se anche loro hanno visto l'Inter ieri per stemperare la tensione in vista di stasera, quando tutti e tre i figli giocheranno le loro: prima Sebastiano con il suo Bari scenderà in campo contro il ...

Chi vince resta inA, chi perde retrocede in B. Al Mapei Stadium si sta giocando Spezia - Verona: si tratta dello spareggiotra le due squadre arrivate appaiate al terz'ultimo posto dopo 38 giornate di ...Al Mapei Stadium, il match valido per lo spareggiodellaA 2022/2023 tra Spezia e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium, Spezia e Verona si affrontano per lo spareggiodellaA ...... quella è la serata dei tre fratelli Esposito, ognuno in campo in un match diverso Serata di calcio traA,B e Mondiali U20. In campo Spezia - Verona (spareggio), Bari - Cagliari ...

