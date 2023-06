Serena | «L’Inter meritava di più | ma la LuLa ha sbagliato occasioni decisive»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 giugno 2023) Aldo, ex giocatore del, ha parlato attraverso i propri profili social della partita dei nerazzurri contro il Manchester City Aldo, ex giocatore del, ha parlato attraverso i propri profili social della partita dei nerazzurri contro il Manchester City. PAROLE – «Ci vorrà tanto tempo per trovare un’occasione come quella di oggi.di più, ha fatto tanto, non il massimo perché laoggi ha, nei momenti topici».