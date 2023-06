Sebastiano | Salvatore | Francesco Pio | è il giorno degli Esposito | tre finali per tre interisti

...perchè no Nei liguri che andranno allo spareggio per la salvezza contro il Verona giocheràEsposito, nei pugliesi che andranno al ritorno dello spareggio per la Serie A giocherà..., il primogenito, professione regista, classe 2000, giocherà con lo Spezia lo spareggio salvezza contro il Verona., attaccante, vuole trascinare il Bari in A nella finale play off ...e Francesco Pio : in rigoroso ordine anagrafico, sebbene la genesi del meraviglioso percorso che li ha condotti sin qui sia da ricondurre ad un'unica intuizione. Quella di ...

Sebastiano si giocherà l’ingresso in A con il Bari contro il Cagliari, Salvatore giocherà con lo Spezia lo spareggio salvezza contro il Verona, mentre Francesco Pio disputerà la finale Mondiale Under ...Salvatore, Sebastiano e Francesco - cresciuti nella Voluntas Brescia - sono impegnati a Bari, Verona e in Argentina ...