Se Washington rilocalizza | Bruxelles continua a fischiettare

(Di domenica 11 giugno 2023) Quasi 740 miliardi di dollari, di cui 391 (grossomodo 360 miliardi di euro) destinati a rivoluzionare – quando non a rifondare da zero – le filiere produttive. È questa la magnitudo dell’Inflation reduction act, noto alle cronache anche come Ira, il piano varato di recente dacon l’obiettivo di tornare ad affrontate seriamente il tema della politica industriale. Ciò di cui dall’altra sponda dell’Atlantico, vale a dire nell’Unione europea, si fa persino fatica a parlare. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2023 La logica alla base dell’Ira muove da un presupposto reso evidente dalla crisi pandemica e successiva ripresa a singhiozzo, stretta tra i lockdown intermittenti della Cina – dal sapore di guerra commerciale condotta con altri mezzi – e conflitto in Ucraina: le cosiddette «catene del valore», esasperate in lunghezza ...