Se il bucato è duro e stropicciato | basta una mossa per renderlo morbido e soffice

Leggi su donnaup

(Di domenica 11 giugno 2023) Che brutta sensazione sulla pelle, il!!! Asciugamani, accappatoi, ma anche lenzuola, t-shirt, jeans ruvidi e rigidi non sono di certo piacevoli da utilizzare o indossare! Questo inconveniente, seppur odioso, è del tutto naturale. È dovuto per lo più all’usura e al calcare presente nell’acqua ad uso domestico. I minerali residui non vengono totalmente eliminati dai depuratori e si depositano sui tessuti. Rimediare è piuttosto semplice. Siamo abituate ad acquistare ammorbidenti profumatissimi, ma non è certo l’unica via, anzi! Sarebbe meglio evitare proprio di acquistarli o di utilizzarli se li avete in casa. Oggettivamente, per quanto l’industria stia cercando di percorrere una strada etica ed ecologica, utilizzando il più possibile ingredienti atossici, contengono comunque sostanze nocive per l’ambiente e per ...