“Se Cappuccetto è il bullizzato e il Lupo è il bullo | il Cacciatore che sente rumore | interviene e risolve è il docente” INTERVISTA a Roberto Lipari

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 11 giugno 2023), giovane comico siciliano, ha vinto nel 2016 Eccezionale Veramente su La 7, diventando noto per il suo talento comico e la capacità di unire comicità, informazione e riflessione. Ha lavorato per Rai 2, è ospite fisso in Colorado su Italia 1 e inviato a Striscia la Notizia. Sul palcoscenico ha portato in oltre 400 repliche lo spettacolo "Batti panni". Ha debuttato al cinema con Classe Z nel 2017 e ha scritto e interpretato il film TuttAPPosto! con Luca Zingaretti nel 2019. Dal 2021, è anche conduttore del tg satirico di Antonio Ricci con Sergio Friscia. Con lui abbiamo parlato di scuola e di cosa, questa esperienza, lascia in ognuno di noi. L'articolo .