Se Big Tech pagasse per migliorare la connettività?

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 11 giugno 2023) Ci sono diverse scuole di pensiero e di approccio. C’è chi, come alcune aziende telco, vorrebbe un impegno economico da parte delle aziende Bigsotto forma di investimento per implementare e aumentare la copertura delle infrastrutture. C’è chi, invece, sostiene che questa ipotesi potrebbe portare a un aumento delle tariffe a causa dell’intromissioni di queste grandi società. In attesa di capire se si andrà in quella direzione, l’Italia continua a fare i conti con gravi carenze dal punto di vista della banda larga e del 5G. Banda Larga, se Bigper laOpenFiber, come noto, si è aggiudicata i tre bandi – avviati con il Piano Bul, sotto il governo Renzi, nel 2015 – per procedere con i lavori per la realizzazione della cosiddetta banda ultra larga. Ma tutto va a rilento e, nonostante una ...