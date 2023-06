Scuola di magistratura | gaffe sessista del relatore | Sono dei gran maleducati ma almeno c’è fi

(Di domenica 11 giugno 2023) Il contesto è quello accademico e di alta formazione. Siamo a Scandicci in provincia di Firenze all'interno di una delle aule dellaper magistrati . A relazionare sul tema delle pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia c'è ilDaniele Domenicucci , referendario proprio presso la Corte di Giustizia del Lussemburgo. Ad un certo punto il docente, collegato da remoto, cade in una...

È la battuta che, all'improvviso, martedì scorso, durante le lezioni del pomeriggio, si è sovrapposta sullo schermo al volto del docente di turno allasuperiore delladi Scandicci."Sono dei maleducati, però almeno c'è f**a". Mentre si svolge a distanza programma di formazione per un gruppo di neo magistrati dellaSuperiore didi Scandicci tra i professori c'è chi si lascia andare a commenti maleducati, inopportini e sessisti. Lasciano aperto lo schermo in condivisione mentre chattano via ...... Sergio Mattarella, a ricordarlo in un recente illuminato discorso alla sede di Napoli dellasuperiore della'. Nordio cita in particolare un passaggio dell'intervento di ...

