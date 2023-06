Scozia | rilasciata l’ex premier Nicola Sturgeon a poche ore dall’arresto L’inchiesta sulle irregolarità nella gestione dei fondi del partito

(Di domenica 11 giugno 2023) Dopo l’arresto di questa mattina,scozzeseè statadopoore e contro di lei non sarebbe stata formalizzata nessuna accusa.leader delindipendentista Scottish National Party era stata arrestata in relazione alle indagini in corsopresuntefinanziariegestione delindipendentista Snp (Scottish National Party).aveva rassegnato le proprie dimissioni lo scorso aprile. «So con assoluta certezza di essere innocente», ha scritto in un comunicato pubblicato su Twitter poco dopo il rilascio, «voglio ringraziare tutte le persone che in questi giorni e settimane mi hanno ...

LONDRA - L'ex premier scozzese Nicola Sturgeon è stata fermata dalla polizia in quella che è una svolta clamorosa dell'inchiesta sulle finanze del partito indipendentista Scottish National Party (Snp).20.55, ex premier arrestata per 6 ore L'ex primo ministro scozzese, Sturgeon, è statasenza accusa dopo essere stata arrestata in relazione a una indagine sulle finanze del Snp, il Partito ...Sturgeon è stata poisenza accusa dopo essere stata arrestata e interrogata come ...su come siano state spese 600mila sterline destinate alla campagna per l'indipendenza della. L'Snp ...

Scozia, arrestata e poi rilasciata ex premier Sturgeon: polizia indaga su reati finanziari Sky Tg24

Si chiama operazione Branchform, l'indagine della polizia scozzese su accuse e sospetti di corruzione che va avanti da mesi e che continua a minare lo Scottish National Party senza tuttavia essere anc ...Arrestata l’ex premier della Scozia Nicola Sturgeon. L’indagine che ha portato al fermo dell’ex leader del Nationa Party è partita da 600mila sterline donate per una campagna per l’indipendenza del Pa ...